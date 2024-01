L’Europa deve seguire l’esempio dei Paesi baltici contro la Russia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) «Nessuno conosce l’esatta tempistica della follia russa, ma sappiamo che l’Ucraina ci sta facendo guadagnare tempo e lo sta pagando con il sangue. Se l’Ucraina vincerà, l’espansionismo russo sarà fermato. In caso contrario, vorremmo aver usato il tempo guadagnato in modo più efficiente». Queste sono le parole del ministro degli Esteri lituano Gabrelius Landsbergis, chespiegare ancora una volta che tipo di minaccia larappresenti per. Non è sorprendente sentire queste parole da parte di un funzionario governativo lituano, ma è piuttosto sorprendente rendersi conto che gli Staticontinuano a essere un’eccezione nel loro costante e chiaro sostegno all’Ucraina. L’eccezione di Estonia, Lettonia e Lituania era chiara già nel 2008, al momento dell’aggressione russala ...