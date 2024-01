L’euforia di Zaia | “L’Italia cambia davvero e non è vero di un Sud tradito”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il Governatore del Veneto è stato uno dei maggiori promotori dell’autonomia differenziata, ma da anni: una soddisfazione doppia Un gioia immensa. Dal 2017 al 2024 in un battito di ciglia. Certo sette anni non sono passati velocemente anzi di acqua sotto i ponti, di polemiche e di sconfitte ne sono passate diverse. Ma per il Governatore del Veneto Lucal’approvazione dell’autonomia differenziata è stato un tuffo al cuore e quando ha saputo che era passato, che era andato tutto a posto, ha esultato come se avesse segnato lui dieci gol in un’unica partita e in un’unica azione. Già perché lui, insieme allo scomparso Roberto Maroni, ex ministro ed ex segretario della Lega, nel 2017 propose il referendum che fu denominato della “seccessione”. Per questo, al CorSera, premette dicendo “si segni la data: 23 gennaio 2024. Insieme al 22 ottobre 2017, il giorno del ...