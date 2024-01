Lettere a una fanciulla che non risponde

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Una città geometrica, stilizzata e futuristica accanto a un ambiente desertico dai colori rugginosi e un cielo solforoso, sono gli elementi della copertina che ben dipingono il mondo tecnologico e insieme postumo, sfondo del nuovo romanzo di Davide Orecchio. La storia è quella di LB, un lovebot – un robot costruito a scopi sessuali – che, per qualche bug inspiegabile, si innamora di Livia, la donna che lo aveva acquistato. Livia, però, contrae una malattia senza nome, un morbo irresistibile che si staglia come una minaccia per tutti gli umani, e LB diviene ossessionato dall’idea di poter guarire la donna al punto da farla sentire minacciata: una macchina che prende iniziative autonome rispetto ai suoi compiti è una macchina che non funziona e LB viene allontanato. Inizia in questo modo l’odissea del robot il quale, guidato ancora una volta dall’assillo di trovare una cura per Livia, ...