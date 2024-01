Lettera con pallottola all’ex sardina

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Forlì, 24 gennaio 2024 – Dieci righe a stampante di pc. Più una. Mezza facciata di insulti e minacce e un ’confetto’ di piombo e polvere da sparo che Moreno Zoli s’è ritrovato nella buchetta della posta di casa sua. "Adesso è tutto in mano alla Digos, so che stanno lavorando ma non ho novità. Mi fido dell’operato delle autorità preposte". Zoli, 57 anni, forlivese, impiegato di professione, è uno spirito eclettico con alle spalle anni di impegno civico e politico, nonché poetico (nel 2021 ha pubblicato la ultima raccolta di versi ’Coriandoli nel vento’). Nel 2019 Zoli diventa il referente forlivese delle Sardine, movimento di attivismo politico nato a Bologna nel 2019 durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del gennaio 2020, con cui si dà pieno appoggio a Bonaccini. Poi, con lo scioglimento delle Sardine, Zoli fonda ’Forlì si slega’, ...