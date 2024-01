Leo | ' a febbraio i decreti per sanzioni fisco e riscossione'

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Domani porteremo in Consiglio dei ministri la normativa che riguarda l'accertamento e il concordato preventivo biennale. Nel mese diporteremo altri due schemi dilegislativi sullee sulla. Con le necessarie coperture finanziarie vedremo di allestire un provvedimento che riguarderà i tributi". E' il calendario illustrato dal viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo, nel corso del convegno "2024 novità, aspettative e zone d'ombra" promosso dall'Associazione nazionale commercialisti. "Siamo riusciti, tenendo conto delle osservazioni arrivate sia dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che dall'Associazione nazionale commercialisti, a tener conto della tempistica. Ciò comporta lo slittamento al 15 ottobre dei termini della presentazione ...

Tempesta d’Amore Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 29 Gennaio a domenica 4 Febbraio 2024 e anteprime Puntate tedesche. Shock per ... (uominiedonnenews)

Scopriamo cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore , in onda su Rete4, dal 28 gennaio al 3 febbraio 2024 . Ecco le Anticipazioni e le Trame ... (comingsoon)

"Domani porteremo in Consiglio dei ministri la normativa che riguarda l'accertamento e il concordato preventivo biennale. Nel mese di febbraio ... ()

Un mese di maschere, colori, coriandoli, stelle filanti e scherzi giocosi: a Leolandia è tutto pronto per la festa di Carnevale più lunga e straordinaria di sempre, che comincerà sabato 3 febbr [...] ...Mercoledì 14 febbraio 2024 Edoardo Leo in scena al Teatro EuropAuditorium con lo spettacolo "Ti racconto una storia". "Ti racconto una storia" è un reading-spettacolo prodotto da Stefano Francioni ...tanto che a seguito di una intensa attività di progettazione a febbraio 2023 è nato il format “DxD: calici di vita” , fortemente voluto in particolare dalla socia Marisa Leo. DXD è un roadshow ...