Lego | l’Ue tutela gli storici mattoncini

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) – Lo storico mattoncinocontinuerà ad essereto in Europa. Il Tribunale dell’Unione europea ha infatti confermato la validità della protezione del mattoncino da gioco ed è dal 2010 che la società danesegode del disegno o modello del suo mattoncino all’interno dell’Unione europea. La Corte di Giustizia Europea sottolinea che nel 2019, su domanda della società tedesca Delta Sport Handelskontor, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha annullato tale protezione per il mattoncino LEego. L’Euipo ha ritenuto che tutte le caratteristiche dell’aspetto del mattoncinofossero imposte unicamente dalla sua funzione tecnica, ossia quella di consentire l’assemblaggio con altrida gioco e lo smontaggio. Tuttavia, nel 2021, il Tribunale ha ...