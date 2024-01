Legge 104 con articolo 3 | comma 1 | quali agevolazioni e diritti?

Sono passati quasi 31 anni dall’approvazione della legge 104 del 5 febbraio 1992, nota come legge 104, la norma che regola l’assistenza e i diritti ... (ilcorrieredellacitta)

La Legge 104 permette di approfittare di alcune agevolazioni per ristrutturare casa adeguandola alle esigenze della persona con disabilità. Chi può ... (informazioneoggi)

Una questione assai diffusa riguarda il mantenimento dell’ Esenzione bollo auto dopo visita di revisione. Vediamo la risposta. Le regole in tema di ... (informazioneoggi)

Legge 104 - ai lavoratori spettano i permessi per assistere il familiare ricoverato : la verità poco conosciuta

Legge 104 e fruizione dei permessi per assistere familiari disabili gravi. Un caso pratico chiarito in base alle norme vigenti in materia. I ... (informazioneoggi)