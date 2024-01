L’economia cinese forse non raggiungerà mai quella americana

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È trascorso un secolo dalla pubblicazione della celebre opera di Oswald Spengler “Il tramonto dell’Occidente”, in cui si guardava alla civiltà occidentale come l’ennesima civiltà entrata in decadenza dopo quelle del passato, la romana ed ellenistica, l’araba, lae altre ancora. Si tratta di un topos ripreso poi innumerevoli volte, in modo molto meno alto, da tanti intellettuali ed è entrato nella cultura di massa. A cento anni da allora il declino dell’egemonia occidentale fa parte del patrimonio di argomentazioni che sono diventate ormai luoghi comuni, soprattutto in un Paese che, come l’Italia, in declino lo è veramente. Un secolo fa non era possibile immaginare che a rappresentare la presunta rivalsa del resto del mondo contro l’Occidente sarebbe stata la Cina. È la capofila distrana creatura chiamata Brics, un gruppo di Paesi senza ...