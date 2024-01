Le proteste degli agricoltori contro le direttive europee a “Fuori dal coro”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nell’appuntamento del 24 gennaio si parlerà anche di un’inchiesta sul cibo a base di insetti e dell’emergenza abitativa in Italia Mercoledì 24 gennaio, nel nuovo appuntamento con “dal”, condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro, ampio spazio verrà dedicato alle problematiche legate all’agricoltura: se da un lato non si placano ledei contadini in Germania, Francia e Italia per manifestare le forti difficoltà che si trovano ad affrontare, dall’altro in Sicilia si levano polemiche per i terreni sottratti alla coltivazione a favoreimpianti di fotovoltaico. Continua poi l’inchiesta sul cibo a base di insetti che secondo una parte della scienza potrebbe essere l’alimento del futuro. Nel corso della serata, un approfondimento sull’emergenza abitativa in Italia, con un focus sul ...