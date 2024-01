Le pietre agli antipodi dell' uomo | e dei social

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Gli uomini non li sopporto. Gli animali non mi piacciono, salvo quando me li trovo nel piatto, cucinati bene. I vegetali mi rattristano: i fiori sfioriscono, gli alberi hanno mille malattie... “Scritti nella pietra. Minerali collezionati e descritti da Roger Caillois” (Franco Maria Ricci) casca proprio a fagiuolo. Per il letterato francese lesi trovano “all’estremo del silenzio,e del pensiero”.dei, avrebbe potuto aggiungere se non fosse morto prima di internet. Eppure un simile volume potrebbe fare la sua figura anche su Instagram, nella categoria “printporn” (esiste il foodporn, può esistere benissimo il printporn). I libri Franco Maria Ricci sono troppo belli per essere casti, qualunque sia il ...