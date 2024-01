Le Iene e il servizio contro gli arbitri italiani Aia | «Solo illazioni | fatte in forma anonima»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lesi sono preoccupate di recente del mondo degli. Nello specifico hanno riportato la testimonianzadi un «arbitro di Serie A», che denunciava «anomalie del sistema di valutazione arbitrale e decisioni errate». Undi cui si sta parlando sui social e sui cui intervl’associazione italianache replica con una nota all’ANSA. La trasmissione Mediaset ha voluto far luce sul sistema Var. «Quest’anno – ha spiegato la fonte ai giornalisti – ci sono stati tantissimi errori degliin campo e al Var che sono davvero inspiegabili, soprattutto per noi che siamo degli addetti ai lavori. Se hai delle immagini chiare davanti agli occhi e hai la possibilità di rivedere l’episodio con tante telecamere a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-FUCSOVICS NELL’ATP DI Brisbane LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-WONG NON PRIMA DELLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 MUSETTI tiene IL servizio ! 40-30 Una palla per il primo set Musetti. 30-30 Stecca il dritto ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Smash di Musetti. 0-15 Doppio errore al servizio Musetti. 0-1 Rovescio in rete di Musetti, Bonzi ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 servizio e volèe di dritto. 15-0 Ace (6°). 1-0 Tutto facile per l’azzurro nel primo game del 5° set. ... (oasport)

Momento rovente per gli arbitri italiani, nel mirino della critica: l`AIA, Associazione Italiana Arbitri, non ci sta. La direzione di gara di Rapuano in Napoli-Inter,.Gli episodi della finale di Supercoppa italiana ed il servizio de ‘Le Iene’ complicano la situazione di Rocchi. AIA divisa in due fazioni ed ipotesi commissariamento Sono le settimane più complicate ...mi sono visto questo servizio de “Le Iene”. Sono felice abbiano raccontato la storia di Laura Santi, riportato alla memoria Dj Fabo e le parole di buonsenso di Zaia, spiegato il senso della nostra ...