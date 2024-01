Le crepe di Djokovic | perché non c' è da stupirsi Il guru che incorona Sinner

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Per Ubaldo Scanagatta, Jannikbatterà Novaknella semifinale degli Australian Open (in programma venerdì alle 4.30 italiane) e non lo farà in cinque set. Il telecronista sportivo lo ha riportato nel suo blog su UbiTennis spiegando le sue motivazioni: “Jannik non ha perso neppure un set in tutto il torneo e in cinque incontri ha perso solo due volte il servizio — esordisce — Ha dovuto fronteggiare 28 palle break, ne ha salvate 26. Avevo scritto l'altro giorno che avrebbe dovuto servire meglio che contro Khachanov e Jannik lo ha fatto, anche se già con l'altro russo Jannik nei ‘pressure-point', i punti importanti, era passato a battere da sotto il 50% a percentuali vicine all'80%”. Scanagatta: “, servizio super. Lavoro straordinario di Vagnozzi e Cahill” Nel match contro, Rublev “ha ...

