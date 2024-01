Le 10 caratteristiche per una ricerca di mercato vincente

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In un mondo dominato dai dati, le ricerche didiventano un alleato indispensabile per ogni azienda che aspira al successo. Le ricerche, però, non sono tutte uguali…Alcune infatti, se non effettuate nel modo giusto, potrebbero risultare addirittura dannose per il tuo business, diventando solo uno spreco di tempo e risorse. Già perché unadideve essere eseguita seguendo dei principi fondamentali che la rendono veramente efficace. Ma quali sono i criteri che rendono unarealmente utile? Dopo anni di esperienza gli esperti della Central Marketing Intelligence, Caterina Vidulli e Giovanni Zanier, hanno raccolto i 10 principi fondamentali per unadidavvero efficace per il tuo business. Dal principio della pertinenza, che pone l'accento ...