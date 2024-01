Lazio | reclamo respinto Curva nord | confermata la chiusura

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, haildellaavverso l'ammenda di 50.000 euro con diffida e l'obbligo di disputare una gara con i settori "" e "Distinti, Est e Ovest" privi di spettatori. Le sanzioni erano state inflitte alla società biancoceleste in rene al derby di Coppa Italia con la Roma dello scorso 10 gennaio.

La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha respinto il reclamo della Lazio avverso l’ammenda di 50.000 euro con diffida e l’obbligo di disputare una ...Udinese Calcio, dopo un’accurata analisi degli atti ricevuti in giornata, ha deciso di presentare reclamo alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC contro la decisione del Giudice Sportivo della ...La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto oggi il reclamo presentato dalla Lazio riguardo alla chiusura della Curva Nord e dei Distinti per un turno, oltre all'ammenda di 50 mila euro, in ...