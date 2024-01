Lazio-Napoli | Mazzarri cambia | Ngonge in campo? Le ultime

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ilsi prepara in vista della sfida di Serie A contro lain programma per domenica alle 18: possibile chance per? La trasferta in Arabia Saudita ha dato nuove speranze al. Le due prestazioni degli azzurri in Supercoppa Italiana fanno ben sperare per il futuro. Walterè pronto a ripartire anche in campionato anche se l’impegno sarà molto complicato. Gli azzurri, infatti, sono attesi allo Stadio Olimpico dalladi Maurizio Sarri. I biancocelesti sono tornati prima deldall’Arabia Saudita dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter in semifinale e dunque avranno diversi giorni di riposo in più rispetto ai campioni d’Italia in carica. Il, però, ha le qualità per poter battere chiunque anche se questa prima ...