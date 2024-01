Lazio-Napoli ad Orsato di Schio Biglietti in vendita e modalità di acquisto

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sarà l’arbitro Danieledia dirigere, 22esima giornata di Serie A. Assistenti: Berti-Moro. IV Uomo: Sacchi. VAR: Irrati-Paterna. I PRECEDENTI Data Arbitro Squadra Avversaria C/T GolGol avversaria 06/04/2008 DanieleCatania T 0 3 21/09/2008 DanieleUdinese T 0 0 22/02/2009 DanieleGenoa C 0 1 17/01/2010 DanielePalermo C 0 0 03/04/2010 DanieleT 1 1 09/05/2010 DanieleAtalanta C 2 0 02/02/2011 Daniele ...

Le Designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sta per cominciare una quattro giorni di campionato ... (sportface)

Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - Daniele Orsato è l'arbitro designato per Lazio-Napoli , big match della 22/a giornata di Serie A, in programma domenica ... (liberoquotidiano)

A Sky fanno il punto sulla situazione del Napoli . Molti gli assenti in previsione della sfida contro la Lazio , sia per infortuni che per ... (ilnapolista)

Roma, 24 gen. – (Adnkronos) – Daniele Orsato è l’arbitro designato per Lazio-Napoli , big match della 22/a giornata di Serie A, in programma domenica ... (calcioweb.eu)

La Lazio, per mezzo di un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la data e l'orario di partenza della vendita per il bigliettiper la partita contro il Napoli, partita in programma il ...Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Lazio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Cittaceleste per scoprire tutte le news di giornata sui biancocelesti in campionato e in ...Daniele Orsato di Schio dirigerà Lazio-Napoli, 22esima giornata di Serie A, che si giocherà domenica 28 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma Il gruppo sarà così completato: assistenti, Berti-Moro; I ...