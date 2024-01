Lazio | le ultime da Formello | Castellanos è tornato in gruppo | Patric a riposo anche oggi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alacontinua a faticare in vista dell’impegno con il Napoli. Sarri ha programmato una doppia seduta nella quale la notizia positiva arriva da. L’argentino, infatti, èine domenica, salvo sorprese, guiderà l’attacco biancoceleste. Smaltita, quindi, lesione all’adduttore sinistro, i controlli effettuati due giorni hanno dato il via libera e per Sarri si tratta di un recupero fondamentale viste le squalifiche di Immobile e Zaccagni. L’altro grande dubbio riguarda, sostituito con il Lecce per un problema alla spalla destra.lo spagnolo è rimasto a, sempre pronto Gila che potrebbe quindi affiancare Romagnoli. SportFace.

Prima di Cyril Ngonge a Castel Volturno, dove il Napoli ha iniziato a prepararsi in vista del match dell'Olimpico contro la Lazio, in programma domenica per la ventiduesima giornata del campionato ...Lazio, novità per il futuro/tps_title] Quale sarà la Lazio del futuro In questi ultimi giorni abbiamo sentito voci di ogni genere relativamente al calciomercato dei biancocelesti. E' inutile dire che ...CALCIOMERCATO LAZIO - Marcos Antonio si è trasferito in estate al Paok ... società biancoceleste non può interrompere il prestito al Paok. Niente di vero nelle ultime indiscrezioni. Molti club ...