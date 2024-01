L' avviso di Meloni a Stellantis | Schlein supera Conte | istantanee dalla Camera

Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier question time che ... quelle risorse a interventi di sostegno dei produttori che, a nostro avviso, erano più utili". Fonte video ...La premier al question time alla Camera: "Chiedete a noi di risolvere i problemi che non avete risolto in 10 anni, grazie per la fiducia". La ...ROMA (ITALPRESS) – “Il governo lavora a un piano di razionalizzazione delle partecipazioni dello Stato dal quale sono attesi proventi pari ad almeno l’1% del PIL, quindi circa 20 miliardi di euro in 3 ...