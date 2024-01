“Lavoro per lei da 20 anni” | Flavio Briatore riceve un messaggio da un suo dipendente

Sono stati verbalizzati 8 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera in nero e irregolare e, in un caso specifico, è stato richiesto al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di emettere un ...Dopo il download, gli utenti possono accedere come ospiti o come utenti registrati, visualizzare e candidarsi per le offerte di lavoro presenti su una mappa interattiva e gestire il proprio profilo ...In particolare per ristoranti e attività di somministrazione in genere si sta lavorando all’ipotesi di raccolta notturna dei rifiuti, con il duplice scopo di venire incontro alle particolari esigenze ...