Lavori sulla linea telefonica

Leggi su butac

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Anche oggi trattiamo quella che a nostro avviso non può definirsi altro che truffa. Purtroppo stavolta dovete accettare il racconto che stiamo per farvi, senza fonti, perché non siamo riusciti, né noi né chi ci ha segnalato il tentativo di raggiro, a registrare nessuna delle telefonate ricevute. Quindi procederemo a un racconto di tipo orale per spiegarvi di che tipo di truffa si tratta. Siamo di fronte a un sistema di vendita di contratti telefonici che andrebbe sanzionato pesantemente dal garante per le comunicazioni, ma purtroppo sappiamo che, grazie anche al sistema in essere, è sempre molto complesso arrivare a identificare chi lo sta mettendo in atto. La truffa è di quelle da manuale: ci chiamano sul telefono, spesso usando un numero che poi risulterà non abilitato per le chiamate in entrata, e nella telefonata si spacciano per il nostro operatore di telefonia – dettaglio che non ...