Lautaro Martinez sempre più una star | un dato fa impressione ? CdS

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Macchina da gol, fenomeno assoluto. Stanno per terminare diciture e aggettivi per definire. Il bomber dell’Inter faè ufficialmente un top player di caratura mondiale. Il capitano dell’Inter è arrivato a compiere quel processo di maturazione, che tutti si aspettavano. Il Toro ha risposto alla grande e oggi è uno dei tre centravanti più forti al mondo. Lo dicono i numeri e le sue prestazioni da leader vero. Emblematica la finale di Supercoppa vinta a Riyad. Oltre alla rete decisiva, il Toro è stato l’uomo ovunque, con quella garra tutta sudamericana di andarsi a prendere il pallone in ogni zona del campo e di strapparlo agli avversari. A soli 26 anni, ha già alzato nove trofei tra Inter e Argentina. Con la maglia della Beneamata sono ...

Lautaro Martinez è con merito il migliore in campo di Napoli - Inter . Non soltanto per il gol che in pieno recupero decide la partita e permette ai ... (inter-news)

Terzo trofeo consecutivo per i nerazzurri (Inzaghi sale addirittura a quota cinque) partita arcigna, azzurri in dieci per mezz’ora dopo l’espulsione di Simeone ...Paventi ha parlato di Lautaro Martinez e della sua straordinaria crescita in questi anni con la maglia dell’Inter. A Riyad il primo trofeo da capitano. TOP PLAYER - Lautaro leader indiscusso, Andrea P ...Lady Simeone risponde in modo seccato alle dichiarazioni di Lautaro Martinez ("Abbiamo faticato, non eravamo puliti nel palleggio, è stata dura avendo un giorno in meno di riposo, ma alla fine abbiamo ...