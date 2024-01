Lautaro Martinez | l’annuncio prima di una sfida | Inter pronta! ? CdS

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tutto pronto per il grande evento:del rinnovo di. Il fenomenale attaccante e capitano dell’prolungherà fino al 2028. COUNTDOWN FINITO ? Finalmente ci siamo! Tra l’, dopo mesi e settimane di parole dolci e clima distensivo, il momento propiziatorio sta giungendo: il rinnovo del contratto arriverà a cavallo delladel 4 febbraio contro la Juventus, lascudetto. Il Toro, che lunedì ha alzato al cielo di Riyad il suo primo trofeo da capitano nerazzurro, si legherà alla Beneamata per altri quattro anni fino ad arrivare al 2028. Il 26enne di Bahia Blanca, dunque, farà esattamente 10 anni con la maglia dell’. Rinnovo top per un fenomeno assoluto: otto ...

Lautaro Martinez è con merito il migliore in campo di Napoli - Inter . Non soltanto per il gol che in pieno recupero decide la partita e permette ai ... (inter-news)

Terzo trofeo consecutivo per i nerazzurri (Inzaghi sale addirittura a quota cinque) partita arcigna, azzurri in dieci per mezz’ora dopo l’espulsione di Simeone ...Paventi ha parlato di Lautaro Martinez e della sua straordinaria crescita in questi anni con la maglia dell’Inter. A Riyad il primo trofeo da capitano. TOP PLAYER - Lautaro leader indiscusso, Andrea P ...Lady Simeone risponde in modo seccato alle dichiarazioni di Lautaro Martinez ("Abbiamo faticato, non eravamo puliti nel palleggio, è stata dura avendo un giorno in meno di riposo, ma alla fine abbiamo ...