Latina La tela di Rizzo esposta alla Galleria nazionale di Arte Moderna e Contemporanea | la visita istituzionale del Sindaco

Latina , 17 novembre 2023 – prosegue l’attività organizzata dalla diocesi di Latina per far conoscere al suo interno le Linee guida “ formazione ... (ilfaroonline)

CRONACA – La Polizia di Stato di Latina ha eseguito 15 misure cautelari nei confronti di altrettante persone per reati di associazione a delinquere ... (romadailynews)

Il risultato, una volta ripiegata la tela, è una scomposizione dell’inchiostro in numerosi ... è stato allievo del maestro Claudio Cintoli nel periodo in cui ha insegnato a Latina, nei primissimi anni ...Sarà inaugurata sabato 27 gennaio alle 18 la mostra di pittura itinerante ARTE e MECCANICA dell’artista pontino Carmine Cerbone a cura di Claudio Futmani. L’esposizione, presso la Galleria STOÀ, in Vi ...