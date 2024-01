Latina Enzamaria Gatto compie 100 anni | la visita e gli auguri del sindaco Celentano

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ildi, Matilde, ha fattoa una cittadina speciale,, che proprio nella giornata di oggi ha compiuto 100. Per lei una targa a nome dell’amministrazione comunale e l’o di continuare a essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della nostra L'articolo Temporeale Quotidiano.