L’Arezzo è tutto sulle spalle di Gucci Il bomber ha le chiavi dell’attacco

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) di Andrea Lorentini AREZZOè pronto a riabbracciare Chiosa e. Contro il Pescara la loro doppia assenza ha pesato, ma ad Olbia ci saranno. Se il rientro del centravanti era scontato dopo la squalifica, la buona notizia di inizio settimana è il recupero del centrale difensivo che ieri, alla ripresa, a Rigutino ha svolto la seduta con il gruppo. La sua indisponibilità di domenica era stata a scopo precauzionale per non rischiare di aggravare il problema. Indiani può dunque sorridere perchè ritrova due pedine fondamentali nello scacchiere tattico. Intorno a loro giocano meglio anche i compagni di reparto. Il rovescio della medaglia è rappresentato, invece, dalla squalifica di Pattarello, fermato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata contro il Pescara. Per sostituirlo sono in corsa i vari Iori, Catanese e Settembrini. Quella del ...