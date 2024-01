Landriano | dà in escandescenza e accoltella passeggero sul pullman | 38enne ferito

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)(Pavia), 24 gennaio 2024 - E' statosul, da un altroche ha dato in escandescenze. Un uomo di 38 anni è stato soccorso nella mattinata di oggi, mercoledì 24 gennaio, alla fermata di via Milano a, poco dopo le 11. L'episodio violento è accaduto sul mezzo del servizio extraurbano del trasporto pubblico locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu, che con l'ambulanza in codice giallo hanno poi trasportato ilall'ospedale di Melegnano: le sue condizioni per fortuna non risultano particolarmente gravi, per una ferita da arma da taglio, pare inferta con un coltellino, che ha provocato sanguinamento, ma è poi risultata superficiale. Alla fermata delsono intervenuti anche i carabinieri, della ...

non ha accettato che i carabinieri non avessero trovato nessuno in casa e ha dato in escandescenze, colpendo un militare con un pugno, provocandogli lesioni per 12 giorni di prognosi. Il padrone di ...L'uomo ha dato in escandescenze all'esito negativo del controllo nella sua abitazione. Per lui il giudice ha disposto l'obbligo di firma ...