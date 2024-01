L’analisi Quando il calcio è cosa semplice

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Stai a vedere che ildi Aquilani non è quel trattato di fisica quantistica che sembrava fino a qualche settimana fa. È questo, più o meno, il pensiero che ha attraversato la mente della maggior parte dei tifosi nerazzurri dopo la convincente vittoria a Lecco. Squadra compatta sul terreno di gioco, pochi fronzoli ogni volta che l’avversario ha scoperto il fianco a verticalizzazioni e accelerazioni in ripartenza, istinto killer vicino alla porta e, soprattutto, gli uomini più forti al posto giusto. Valoti e, anche se ormai da troppo tempo, Matteo Tramoni a parte, tre giorni fa abbiamo assistito a una delle migliori versioni possibile dello Sporting Club. Aquilani ha schierato dal 1’ tutti gli interpreti che per qualità individuale e spessore umano rappresentano – attualmente – il meglio della rosa. La prima vittoria con tre reti all’attivo è nata su queste basi: ...