“L’Amica Geniale 4” | quando esce?

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ne ha parlato la direttrice delle Fiction Rai La direttrice delle fiction Rai, Maria Pia Ammirati, in questo ruolo da novembre 2020 e iscritta dall’Hollywood Reporter nell’elenco delle 35 donne più potenti della televisione internazionale ha parlato a Il Fatto Quotidiano. Tra i temi toccati anche la data di messa in onda della quarta stagione de “” tratta dall’omonima saga letteraria di Elena Ferrante. “L’ultima serie, fedele al quarto libro, sarà molto forte e d’impatto. Il ritorno di Elena a Napoli, il divorzio, due gravidanze, uno strappo. Imperdibile. Con Stefano Coletta, direttore della Distribuzione Rai, abbiamo pensato a una data di messa in onda tra fine novembre e inizio dicembre. È una serie molto femminile, ha dato anche un segnale importante allora ci piacerebbe farla debuttare il 25 novembre, la giornata contro la violenza ...