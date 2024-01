L’Aia | «Rocchi da Rapuano all’intervallo di Napoli-Inter solo per il minuto di silenzio per Gigi Riva»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo le accuse rivolte da un arbitro di Serie A ale ai suoi dirigenti, arla risposta dell’Associazione. Questa mattina poi, alcune ricostruzioni, parlavano dell’vento didurante l’vallo di, finale di Supercoppa, susmentisce chesia sceso a redarguire l’arbitro per il metro di giudizio adottato. La nota del“Riteniamo inaccettabili le accuse lanciate ieri sera, peraltro in forma anonima, tramite una trasmissione televisiva. Si tratta di illazioni che non hanno alcun fondamento concreto. Smentiamo ricostruzioni su discesanell’vallo di. Tale ...