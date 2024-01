L’agente di Lautaro | “Non c’è ancora l’accordo con l’Inter per il rinnovo”

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Zerbin ... (calcionews24)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 L’agente di ... (calcionews24)

Lautaro Martinez - l’agente : «Rinnovo? Ad oggi no accordo - parliamo»

Lautaro Martinez è in trattativa con l’Inter per rinnovare il contratto. A parlarne anche il suo agente Alejandro Camaño in un intervento a Radio ... (inter-news)