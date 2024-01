L’aeroporto di Malpensa cerca personale | 5 000 posti a disposizione | ecco le figure richieste

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)(Varese) –disi prepara alla stagione estiva e. Le compagnie stanno definendo la programmazione dei collegamenti che saranno effettuati nei prossimi mesi, da marzo a ottobre; non mancano le novità, che confermano la ripresa completa del traffico, dopo la crisi causata dalla pandemia. In vista dell’incremento dei voli e dei passeggeri, occorre garantire un numero adeguato di addetti ai vari servizi, per questo le imprese che operano ahanno già avviato le ricerche di, almeno 5.000 i. «Le aziende presenti in aeroporto – spiega Luigi Liguori, segretario generale della Filt Cgil di Varese – stanno cominciando are addetti per non ...