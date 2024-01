Ladri senza limiti | rubate due auto della Polizia provinciale

Deprecabile episodio di criminalità in una scuola dell'infanzia in provincia di Torino. Due notti fa, ignoti Ladri hanno preso di mira un istituto ... (orizzontescuola)

La città di Prato sta affrontando non solo i disagi causati dall'alluvione, ma ora deve fare i conti anche con episodi di criminalità. Nella notte, ... (orizzontescuola)

Ladri senza pietà all’Esquilino. Turista derubata mentre aiuta il marito disabile

Roma – I Ladri come noto non si fermano di fronte a nulla. Non importa quale sia la condizione della vittima del furto: ciò che conta è rubarle ... (ilfaroonline)