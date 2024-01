Laboratorio a scuola Regalo della Technoprobe

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Undi elettronica. Lo hanno regalato i patrondi Cernusco Lombardone, colosso mondialemicroelettronica, agli studenti dell’istituto superiore statale Viganò di Merate. In quelgli studenti del triennio dell’indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica passeranno almeno un terzo delle ore settimanali e lì potranno utilizzare strumentazione all’avanguardia. Il percorso didattico è supportato dai soci di Confindustria Lecco e Sondrio, sempre alla ricerca di tecnici specializzati che mancano. Potrebbe essere implementato pure un secondo. "Il curriculo dell’indirizzo elettronico non solo prepara in modo impeccabile per il percorso accademico futuro, ma fornisce competenze altamente qualificanti, subito spendibili in aziende del ...