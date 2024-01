La Volta Buona 24 gennaio | ospiti e anticipazioni della puntata di oggi

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Se sei un appassionato de “La”, il 24sarà una data da segnare in rosso sul calendario. L’appuntamento di mercoledì promette unaricca di emozioni e sorprese. Glidel giorno a “La” Glidel giorno includono volti noti come Paola Comin, Simone Montedoro, Brenda Lodigiani e Alberto Ammann. Il programma: due ore di intrattenimento e condivisione La formula di “La” prevede due ore di diretta quotidiana, dalle 14 alle 16 su Rai 1, durante le qualivip si raccontano attraverso interviste approfondite e divertenti giochi in studio. L’obiettivo è condividere storie di vita, passioni e successi, mantenendo un tono leggero ...