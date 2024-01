La Turchia ha approvato l’ingresso della Svezia nella Nato

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ci sono voluti mesi di ostruzionismo e trattative diplomatiche ai limiti dell’impossibile, ma finalmente ieri sera il parlamento turco ha ratificato il protocollo d’ingresso. La ratifica – arrivata con duecentottantasette voti favorevoli, cinquantacinque contrari e quattro astensioni su seicento membri totali – è uno step importante in vistadefinitiva adesione di Stoccolma all’Alleanza Atlantica. Mancherebbe ancora la firma del presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, ma dovrebbe essere solo una formalità. Lasi è opposta a lungo alnell’alleanza, accusando per quasi due anni il governo svedese di sostenere e accogliere membri di alcune organizzazioni curde che il governo di ...

