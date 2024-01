La tigrotta del Bioparco di Roma si chiama Kala

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Oggi si è chiuso il sondaggio on line per scegliere il nome della cucciola, nata aldilo scorso 1° dicembre, tra i tre designati dai guardiani del(dalla combinazione dei nomi di papà Kasih e mamma Tila) è stato il nome votato dalla stragrande maggioranza (oltre 5.000 voti). Gli altri nomi erano: Dewi, dea in lingua indonesiana (oltre 1.500 voti) e Sakti che nell’induismo significa potenza, energia, che ha totalizzato oltre 1.100 voti. CREDIT FOTO: MASSIMILIANO DI GIOVANNI – ARCHIVIODILa cucciola sta benissimo, cresce a vista d’occhio e non è ancora visibile al pubblico. Si trova in uno spazio protetto, in tranquillità, insieme ai genitori, e viene allattata regolarmente dalla mamma Tila. CREDIT FOTO: MASSIMILIANO DI GIOVANNI – ...