La studentessa | L’autodifesa? Regalo di mamma

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Greta Farina è una ragazza di Milano che frequenta il corso triennale di fotografia alla CFP Bauer. Nel 2015 ha iniziato a praticare judo per avere una sicurezza maggiore e ora pratica difesa personale, dopo essere stata vittima di cat calling. La paura di essere aggredita da uomini ti ha portato a iscriverti a questo sport. Come mai? "Non direi la paura ma l’inconsapevolezza che hanno gli uomini, cioè la loro stupidità. Il fatto che non riescono a contenersi e a trattenersi: questo mi porta non ad avere paura ma a evitare di farmi male. Sapere cosa fare nel momento del bisogno". Cosa ti trasmette il judo per sentirti più sicura nel vivere in una città come Milano? "Judo e difesa personale sono sport in cui finché non c’è un attacco tu sei tranquillo, perché tutte le mosse che impariamo sono di difesa. Gli esercizi che facciamo sono molto utili, sia teorici che pratici, ci si ...