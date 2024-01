La strana riforma sperimentale degli istituti tecnici | nell’elenco approvato da Valditara anche una scuola in Egitto E altre anomalie

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sono in tutto 171 glie professionali, per 193 corsi, ammessi alla sperimentazione delladel ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe. Riduzione dei percorsi scolastici da 5 a 4 anni, istituzioneIts Academy, rafforzamento delle materie di base, più ore di alternanza-lavoro, e ampliamento dell’offerta didattica con laboratori guidati da personalità esperte di aziende sui territori: sono questi i punti cardine delladel Mim, attualmente ferma in Senato ma già approdata in alcuniin via. In questi giorni il dicastero di Viale Trastevere ha diffuso i dati delle scuole che hanno chiesto di poter aderire a questo percorso già a partire dall’anno scolastico ...