La strage di scuole paritarie può costare 5 miliardi allo Stato

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La scuola pubblica italiana, sulla carta, è articolata nei due rami della scuola statale e della scuola paritaria. La realtà ci dice, però, che i genitori che scelgono la scuola paritaria devono pagare la retta richiesta, per forza di cose, dalla scuola paritaria, dopo aver pagato le tasse per un servizio, la scuola statale, del quale non si avvalgono. Di conseguenza dal 2007 ad oggi hanno chiuso 1.826, con una perdita di studenti pari 475.216 unità. A pagarne le conseguenze sono i poveri, i disabili, coloro che abitano in territori economicamente più svantaggiati. Non a caso il pluralismo educativo è garanzia di libertà, di un esercizio pieno e consapevole dei diritti della persona. L’attuale governo – va riconosciuto – si mostra sensibile al problema nelle dichiarazioni del ministro Valditara e in quelle della premier che ha parlato di Borse di Studio e ha ...