La Serie A può portare gli arbitri in tribunale | uffici legali dei club al lavoro dopo Le Iene

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il servizio de Lesull’arbitro gola profonda (in attività) rischia di avere conseguenze giudiziarie. Le parole dell’arbitro incappucciato, che ha denunciato alterazioni nel sistema di valutazione arbitrale e un uso volutamente disomogeneo del Var, potrebbero provocare un terremoto che possiamo definire di grado Calciopoli. L’arbitro incappucciato ha rivelato (per alcuni confermato) che nell’associazioneregna di fatto una guerra per bande. Per dirla in maniera urbana, ci sono due partiti che si fronteggiano: uno facente capo a Rocchi e all’attuale dirigenza; l’altra che ha il suo punto di riferimento in Trentalange. Alla base del sistema c’è il sistema interno di valutazione arbitrale. Ogni partita glivengono giudicati da una commissione interna che assegna i voti. Su questo non c’è affatto trasparenza. Nessuno ...