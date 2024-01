La royal family a pezzi e Meghan Markle con Harry in Giamaica per Bob Marley

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Mentre Kate Middleton è ancora in ospedale per un intervento all’addome e re Carlo è in procinto di farsi operare alla prostata, il principehanno pensato bene di volare inper assistere alla premiere del film Bob: One Love, pellicola che uscirà nei cinema di tutto il mondo il prossimo 14 febbraio. I due, elegantissimi, hanno sfilato mano nella mano sul red carpet per poi assistere alla proiezione del biopic, volto a «celebrare la vita e la musica di un’icona che ha ispirato generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità», come si legge nella sinossi. GUARDA LE ...

Secondo i tabloid, è anche una mossa insensibile nei confronti del resto della Royal Family, della quale i due fanno ancora ufficialmente parte anche se non la rappresentano più dopo la loro fuga in ...Il 2024 è iniziato in salita per la royal family, che in pochi giorni si è trovata a dover affrontare una serie di problemi di salute per tre… Leggi ...Le brutte notizie non finiscono per la Royal Family. Poche ore fa è arrivato l'annuncio della diagnosi di cancro: i sudditi ora temono. Giorni concitati per la famiglia reale inglese, i quali sembrano ...