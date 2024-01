La ragione di Fleximan

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il Tempo oggi riporta come il sindaco che nel 2023 ha ottenuto il record di multe è Roberto Gualtieri, che ha sanzionato 900mila romani ed il suo Comune ha incassato ben 138 milioni di euro. I romani saranno sicuramente indisciplinati, ma non mi sembra che con le multe abbiamo risolto le doppie file o gli incidenti. Questa questione si lega al fondo del Corriere della Sera by Aldo Cazzullo che ci fa tutta una bella disamina sudicendo che la libertà non significa poter tagliare gli autovelox. Su questo siamo perfettamente d’accordo: non si deturpano e non si tagliano beni pubblici. Però io vi faccio una domanda. La faccio a Cazzullo e a tutti quanti quelli che ascoltano questa zuppa: secondo voi, dopo che con un milione di multe non si è risolto nessun problema, si può credere che queste multe siano fatte con l’intento di migliorare la situazione di una città? ...