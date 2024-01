La psicologa Cardini | “Sistema scolastico attuale autoritario e incentrato su valutazioni e punizioni | occorre cambiare”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) LaFrancescariaccende il dibattito sulla necessità di una rivoluzione educativa nelle scuole. In un video pubblicato su Facebook,ha espresso preoccupazione riguardo il fatto che figure come Vincenzo Schettini de ‘La Fisica Che Ci Piace’ siano viste come eccezionali piuttosto che la norma nel panorama educativo. L'articolo .