La Promessa anticipazioni 25 gennaio | Jimena caccia Martina | Romulo supporta Alonso

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ladi giovedì 252024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima ledella puntata de La, in onda su Canale 5 giovedì 25alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. Attualmente presso il palazzo de La, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity. Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo …

alla sua rinascita tra carriera e amore con Bastian Muller e promette una sorpresa finale. «Io non so nulla di Francesco Totti al Festival di Sanremo. So solo che devo presentare il libro di Ilary e ...La Promessa anticipazioni oggi: Don Romulo incoraggia Don Alonso In questo difficile momento, Don Romulo si rivela un pilastro di supporto per Don Alonso. Il maggiordomo, fedele alla famiglia Lujan, ...Novità a Un posto al sole, dove da pochissimo è arrivato un nuovo "cattivo" (per ora in incognito). Nei giorni scorsi, come avrete certamente notato, ...