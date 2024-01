La Pro Sesto cambia guida Paci per l’obiettivo salvezza

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La sconfitta in casa contro la capolista Mantova costa cara a Francesco Parravicini. Il tecnico, da ieri mattina, non è più ufficialmente l’allenatore della Pro. Il club ha comunicato di aver "sollevato Francesco Parravicini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge nella nota diramata dal club -. Tutta la Società ringrazia mister Parravicini per il lavoro svolto durante la sua esperienza alladella Proe rivolge all’allenatore un sincero augurio per le migliori fortune personali e sportive". Al suo posto arriva in panchina Massimo, al quale è stato conferito l’incarico di ridare alla Prouna classifica più tranquilla dopo una prima metà abbondante di stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Assieme a lui il collaboratore Roberto Guana. ...