La possibile partenza di Ikonè e il rischio di un Ilicic bis Un trailer e poco altro Jorko | il talento puro di un genio fantasma

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) E adesso che è lì col foglio di via in mano, adesso che l’addio a Firenze non è un’ipotesi lontana ma una variabile, il dubbio su come affrontare la cosa è sottile. Perché Jonathan Ikone, calciatore francese con dentro il dna selvaggio del football africano, in viola fin qui è stato un’incompiuta. Un giocatore inespresso del quale hai come l’impressione di aver visto solo il, ovvero il campionario delle sue potenzialità d’artista che non sono mai diventate lungometraggio. Ikone, un potenziale campione che, al pari di Godot, non è mai arrivato. Eppure al suo arrivo a Firenze, esattamente due anni fa, le aspettative su di lui erano enormi.veniva infatti da un calcio di trionfi e di assalto. Con le sue giocate aveva condotto il Lille a risultati prestigiosi, come il titolo francese vinto nel 2021, e anche la sua ...