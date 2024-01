La nuova disciplina Bacrama | uno sport di duello nato a Ferrara Coppa d’Inverno alla palestra De Pisis

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si terrà domenica 28 gennaio - presso laDedi viale Krasnodar la Primadi, lodi. Parliamo di unaunica nella sua capacità di unire, a un’impostazione schermistica, doti di controllo tipiche della giocoleria. In questi anni si è dimostrata un utile strumento per la propriocezione del corpo, utilizzata nei contesti scolastici, ludici e adatta come propedeutica per altri. Lasarà il primo ritrovo ufficiale siglato “”, prima conosciuta come Uguale od Opposto, e richiamerà praticanti da diverse parti d’Italia. L’ultima competizione era stata il 9° ...