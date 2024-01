La moglie muore di tumore | lui da 10 anni organizza mercatino per raccogliere fondi

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio 2024 - Diecifa la sua Tiziana è morta a causa di un, e da allora lui, il marito Salvo Procida, per ogni compleanno dellaundi solidarietà per devolverein favore di File, Fondazione italiana di leniterapia. Il supporto di File è stato infatti molto importante per le cure palliative alla fine della vita di Tiziana. È la storia di sofferenza e romanticismo che ogni fine gennaio prende forma a Scandicci, nel piazzale della Resistenza, dove Salvoil mercato solidale “Tiziana per File”, in cui gli amici della donna, con il supporto di altri conoscenti e aziende, portano vestiti, oggetti per la casa, giocattoli, mobili: tutto in vendita a meno di 5 euro. Il ricavato complessivo è destinato a ...