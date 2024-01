La moglie di Skriniar | “Sento che a Parigi abbiamo più libertà e usciamo di più A

I mobili e le decorazioni provenivano per lo più dalla Repubblica Ceca e i nostri ospiti hanno bevuto più di 600 caffè", ha detto alla rivista EMMA la moglie di Skriniar. Il capitano della Nazionale ...Con il contratto in scadenza nel 2025, il club è determinato a evitare una situazione simile a quella di Skriniar e sta valutando se rinnovare o cedere il giocatore in estate. Le trattative, sebbene ...Tra i due c’era stato un diverbio acceso e poco più, anche se le foto postate da Icardi con l’occhio nero assieme alla moglie Wanda Nara avevano fatto ... come quella indossata da Osimhen dopo lo ...