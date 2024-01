La medaglia di Lepore

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Chi guida a trenta chilometri orari dovrebbe essere multato per eccesso di velocità. E lo stesso vale per chi procede a 20 chilometri all'ora, e anche a 10. Almeno se si prende alla lettera l'articolo 141 del codice della strada: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. In pratica, l'automobilista deve essere nelle condizioni di fermarsi dovunque e in qualsiasi momento senza investire nessuno. Purtroppo, anche andando a 30 chilometri orari, a fermarsi ci vogliono una quindicina di metri. Per non correre rischi, l'unica è salire in auto, accomodarsi al posto di guida e restare fermi. Il nostro è un paradosso, ma vale la pena rifletterci. ...